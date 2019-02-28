В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье.



В Коломенском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет «Чайка С-72». Машина рухнула на территории дачного товарищества «Отдых». Самолет упал на территорию садового участка, задев угол дачного дома. Строение нежилое, из населения никто не пострадал. На месте аварии возгорания нет.



Погибли двое членов экипажа самолета. Сообщается, что пилот был бывшим военным. Об этом рассказали в администрации аэродрома «Северка».

Разбившийся борт был произведен в единственном экземпляре. Об этом сообщили в самарской самолетостроительной компании «Чайка», где был построен самолет.

«Охотник» - уникальный четырехместный сухопутный самолет, максимальный вес 1 тонна 790 кг, был продан в 1990 г.