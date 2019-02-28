Прямой эфир

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

0
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье.

В Коломенском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет «Чайка С-72». Машина рухнула на территории дачного товарищества «Отдых». Самолет упал на территорию садового участка, задев угол дачного дома. Строение нежилое, из населения никто не пострадал. На месте аварии возгорания нет.

Погибли двое членов экипажа самолета. Сообщается, что пилот был бывшим военным. Об этом рассказали в администрации аэродрома «Северка».

Разбившийся борт был произведен в единственном экземпляре. Об этом сообщили в самарской самолетостроительной компании «Чайка», где был построен самолет.

«Охотник» - уникальный четырехместный сухопутный самолет, максимальный вес 1 тонна 790 кг, был продан в 1990 г.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017