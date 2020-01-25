В Сети высмеяли новый логотип космических войск США

Логотип космических войск США высмеяли за схожесть с эмблемой из сериала «Стартрек» («Звездный путь»).

Пользователи и журналисты обратили внимание на то, что опубликованный президентом США Дональдом Трампом логотип подозрительно похож на символ «Объединенной федерации планет», представленный в сериале о приключениях научной экспедиции в космосе.

«Стартрек» подаст на вас в суд», — написал под постом Трампа комик Томми Кемпбелл.

Некоторые пошутили, что такой логотип отлично подойдет к зеленой камуфляжной форме космических войск.

«Очень хорошо замаскирует униформу и деревья в космосе», — написал один из пользователей.

24 января Трамп представил логотип космических сил США. По его словам, эмблема выбиралась в ходе консультаций с «великими военными лидерами» и дизайнерами.