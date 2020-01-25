Трамп представил логотип космических войск США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter логотип космических сил США.

По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с «великими военными лидерами» и дизайнерами.

«Рад представить новый логотип космических сил США, шестого рода войск нашей великолепной армии!» — написал американский лидер 24 января.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Космические войска США были созданы по поручению Трампа в декабре 2019 года. Целью нового рода войск названа «защита интересов национальной безопасности США в космосе».

19 января пользователи Сети в очередной раз высмеяли затею с созданием космических войск и обрушились с критикой на форму нового подразделения. Юзеры обратили внимание на традиционную камуфляжную расцветку «космических» военных и предложили свои варианты.