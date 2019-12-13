Трамп заявил о развитии наступательных космических войск США

Космические силы США будут развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

По его словам, космические вооружения станут важным компонентом защиты страны.

«Это будет очень важно для нашей страны», — цитирует главу Белого дома 13 декабря «РИА Новости».

Трамп в феврале 2019 года подписал меморандум, предусматривающий создание космических сил США. Позднее он отмечал, что американская администрация признала космос военной областью и «сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности».

В конце августа министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение об учреждении космического командования вооруженных сил США.