Украинским военным поставили новые БТР с «дырявой» броней

Минобороны Украины получило с завода новые БТР-4Е с поврежденной броней, сообщил 24 января телеканал NewsOne.

Согласно заявлению украинских военных, при осмотре нескольких боевых машин были обнаружены повреждения укрепляющей наплавки и сварных соединений.

БТР производил Лозовской кузнечно-механический завод.

Для выяснения причин дефектов Минобороны и «Укроборонпром» создали следственную рабочую группу.

В 2019 году украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что у новейших украинских десантных катеров «Кентавр» выявили множество проблем. В частности, суда не могут удерживать ровное положение.