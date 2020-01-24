Новая ТОСЭР появится в Красноярском крае

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Шарыпово» будет сформирована в Красноярском крае. Власти региона направили документы в Министерство экономического развития РФ.

Потенциальные инвесторы и резиденты предложили проекты в агропромышленном комплексе. В Шарыповском районе построят высокотехнологичный тепличный комплекс и завод глубокой переработки пшеницы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Планируется создать более 700 новых рабочих мест, объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

Протяженность Шарыповского района с юга на север составляет 110 км, с востока на запад — 75 км. Площадь территории — 3764 кв. км. Административный центр — город Шарыпово (в состав района не входит).