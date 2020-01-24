Прямой эфир

Михалкову и Деревянко признали лучшими сериальными актерами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актеры Анна Михалкова и Павел Деревянко получили премии «Золотой орел» за роли в сериалах. Церемония награждения проходит в пятницу, 24 января, на киностудии «Мосфильм».

Цвет киноиндустрии: в Москве вручили «Золотого орла»
Победители и фавориты премии в области российского кинематографа и телевидения

Михалкову наградили за роль в сериале «Шторм». Получая награду, она рассказала, что эта работа была для нее очень важна и стала серьезным актерским вызовом, передает ТАСС.

Деревянко, получивший «орла» за «Домашний арест», отметил, что уже два года «шлет запросы в космос», чтобы снова поработать с командой, создавшей этот сериал.

Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) стал «Годунов», лучшим телесериалом — «Ненастье».

«Золотой орел» — национальная кинопремия. Вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главред «КиноРепортера» прокомментировала итоги премии «Золотой орел»
Картина «Салют-7» получила «Золотого орла» как лучший фильм года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020