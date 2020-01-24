Михалкову и Деревянко признали лучшими сериальными актерами

Актеры Анна Михалкова и Павел Деревянко получили премии «Золотой орел» за роли в сериалах. Церемония награждения проходит в пятницу, 24 января, на киностудии «Мосфильм».

Михалкову наградили за роль в сериале «Шторм». Получая награду, она рассказала, что эта работа была для нее очень важна и стала серьезным актерским вызовом, передает ТАСС.

Деревянко, получивший «орла» за «Домашний арест», отметил, что уже два года «шлет запросы в космос», чтобы снова поработать с командой, создавшей этот сериал.

Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) стал «Годунов», лучшим телесериалом — «Ненастье».

«Золотой орел» — национальная кинопремия. Вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым.