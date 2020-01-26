«Всем ребятам из нашей команды пора переходить на другой уровень»

На этой неделе хоккеисты сборной России впервые в истории выиграли зимние юношеские Олимпийские игры. В финальном матче в Лозанне наша команда 2004 года рождения одолела США — 4:0. Капитаном этого коллектива был выступающий за школу подольского «Витязя» Иван Мирошниченко.

В четверг после возвращения из Швейцарии он дал интервью «Известиям», в котором поделился эмоциями от триумфа, оценил шансы в следующем сезоне заиграть на уровне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и рассказал о впечатлениях от работы с первым тренером Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

— Как ваши ощущения от победы?

— Очень счастлив победе на юношеских Олимпийских играх. Очень здорово всё получилось. Хорошо, что мы были как единый кулак, поэтому всё успешно для нас закончилось.

— Кто был для вас самым сложным соперником?

— Американцы в последней игре. Поначалу счет был не очень большой, да и закончился матч 4:0 — не по игре. Нам больше повезло в моментах.

— Как отметили победу? Была вечеринка? Или вам пока рано?

— Таких вечеринок пока не было. Мы поехали в ресторан, немного посидели там, поговорили, поблагодарили друг друга. И поехали отдыхать.

— Как вам Швейцария?

— Лозанна — хороший город. Прошлись немного по нему — там чувствовалась олимпийская обстановка. Красиво всё.

— Как жилось в олимпийской деревне со спортсменами из других видов спорта и другими сборными?

— Да нормально, в принципе. Были ребята из других сборных, с которыми мы сдружились. Кто-то из них хорошо знал английский. Мы гуляли по деревне, общались со спортсменами из других стран.

— Почему вы пошли именно в хоккей?

— Да родители отдали. Я-то сам не выбирал, маленький был.

— Почему Подольск?

— Просто пригласили. Там хорошие условия. Уже давно в этом клубе и всем доволен.

— В школе «Витязя» и молодежной команде «Русские Витязи» играл Василий Подколзин. Общались с ним?

— В «Русских Витязях» он был недолго. А так знаем друг друга, можем пообщаться. Он играл в школе «Витязя» за команду 2001 года рождения. А в школе знаем всех ребят, которые идут до выпуска.

— Как чувствовали себя в роли капитана?

— Думаю, справился хорошо. Подбадривал наших ребят, когда вели с большим счетом. Ведь нельзя было расслабляться. Поэтому надо было подсказать, чтобы играли на пределе возможностей. В итоге всё получилось.

— У вас и ваших партнеров по этой сборной есть шанс уже в следующем сезоне заиграть в МХЛ? Или придется дольше ждать?

— Думаю, шанс есть. В молодежке уровень не сильно выше. Так что всем ребятам из нашей команды пора переходить на другой уровень.

— Пересекались в школе «Витязя» с работавшим там несколько лет Геннадием Курдиным, воспитавшим Никиту Кучерова и Никиту Гусева?

— Он вел не наш год рождения, но мне доводилось у него потренироваться. Хороший тренер, сильный специалист. Много отличных ребят воспитал. И мне тренировки у него дали очень многое.