Две кошки погибли при транспортировке в московском аэропорту Шереметьево

Инцидент с гибелью двух кошек во время транспортировки после рейса из Нью-Йорка в Москву, который произошел 22 января, находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хендлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту. Об этом в пятницу, 24 января, «Известиям» заявили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» искренне сожалеет о сложившейся ситуации. В настоящее время сотрудники «Шереметьево Хендлинг» ведут переговоры с хозяином питомцев», — сказали в авиакомпании.

Также отмечается, что для привлечения виновных к ответственности будут приложены все усилия.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хендлинговых структур во всех российских аэропортах», — заявили в «Аэрофлоте».

В «Шереметьево Хендлинг» ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в этот же день ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков. Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение.

В ноябре «Известия» писали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний. Соответствующая инициатива была направлена в Минтранс.