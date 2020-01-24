Прямой эфир

Две кошки погибли при транспортировке в московском аэропорту Шереметьево

0
Фото: Максим Чумаченко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инцидент с гибелью двух кошек во время транспортировки после рейса из Нью-Йорка в Москву, который произошел 22 января, находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хендлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту. Об этом в пятницу, 24 января, «Известиям» заявили в пресс-службе перевозчика.

Россельхознадзор вступился за животных-путешественников
Служба просит Минтранс разъяснить авиакомпаниям, что они не вправе отказывать в перевозке четвероногих без ветеринарных справок

«Аэрофлот» искренне сожалеет о сложившейся ситуации. В настоящее время сотрудники «Шереметьево Хендлинг» ведут переговоры с хозяином питомцев», — сказали в авиакомпании.

Также отмечается, что для привлечения виновных к ответственности будут приложены все усилия.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хендлинговых структур во всех российских аэропортах», — заявили в «Аэрофлоте».

В «Шереметьево Хендлинг» ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в этот же день ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков. Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение.

В ноябре «Известия» писали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний. Соответствующая инициатива была направлена в Минтранс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безбагажный отсек: россияне полюбили летать налегке
Более трети купленных в стране авиабилетов не подразумевают путешествие с чемоданами
Чемоданное повышение: штрафы за задержку рейсов и багажа хотят поднять в 10 раз
Поправки в Воздушный кодекс ко второму чтению ощутимо ужесточают ответственность перевозчиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020