Рекорд по добыче золота установлен в Магаданской области

Колымские золотопромышленники установили годовой рекорд по добыче золота. По итогам 2019 года недропользователи Магаданской области добыли 46,36 т желтого металла при годовом плане в 42,7 т. По сравнению с 2018 годом добыча увеличилась на 9,4 т.

Лидером по добыче самородного золота является Ягоднинский городской округ (7,3 т), лидером по добыче коренного — Тенькинский городской округ (20,1 т). В ближайшие несколько лет на Колыме планируется увеличение добычи драгметалла до 50 т, сообщает ИА MagadanMedia.

Сейчас идет работа по дальнейшему развитию месторождений «Наталка» и «Павлик». Золоторудная компания «Павлик» планирует войти в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий страны. Для этого необходимо построить вторую очередь горно-обогатительного комбината с увеличением производственной мощности переработки до 10 млн т руды в год и добычи не менее 12 т золота.