Американские ученые назвали опасность белковой диеты

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий, что может спровоцировать сердечный приступ. Исследование опубликовал журнал Nature Metabolism.

Эксперимент, как отмечается, проводился на мышах. В ходе исследования одну группу мышей посадили на диету с высоким содержанием жиров и белков, в то время как другая группа придерживалась высокожировой диеты с нормальным содержанием белков.

«Чтобы увидеть, влияет ли белок на здоровье сердечно-сосудистой системы, мы утроили количество белка, которое получают мыши в рационе с высоким содержанием жиров и высоким содержанием белка. Эти мыши получали с белком 46% калорий вместо 15», — рассказал руководитель исследования, доктор медицинских наук Бабак Разани.

В результате эксперимента выяснилось, что у мышей с высокобелковой диетой в артериях появилось на 30% больше бляшек, чем у другой группы подопытных.

«У мышей на диете с высоким содержанием белка бляшки были просто кладбищем макрофагов. Мертвые клетки делают бляшку нестабильной и увеличивают вероятность ее отрыва», — пояснил Разани.

В мае диетолог прокомментировала исследования японских ученых, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением. По ее словам, диета из одного только риса — не решение проблемы ожирения, так как необходимо создавать индивидуальную диету с учетом особенностей метаболизма.