В Кремле рассказали об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время поездки в Израиль главе государства Владимиру Путину не удалось пообщаться с главой Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам в пятницу, 24 января.

«Контакты субстантивные были только с израильским руководством. С остальными была возможность поприветствовать, но не более того», — сказал Песков.

Он отметил, что после этого Путин отправился в Вифлеем для осуществления контактов с палестинским руководством. Также российскому лидеру не удалось встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот не прибыл в «Яд ва-Шем». Говоря о перспективе их встречи в будущем, Песков подчеркнул, что сейчас на этот счет планов нет.

«Вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен конструктивный контакт и, если они посчитают нужным, они в любой момент могут договориться», — добавил пресс-секретарь президента России.

23 января Путин побывал на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле. Планировалось, что там же будет присутствовать и Зеленский, но уже в день мероприятия он сообщил об отказе от визита.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Всемирный форум памяти холокоста проходил 22–23 января в мемориале «Яд ва-Шем» в Израиле.