Подушка без опасности: в России создадут непотопляемую амфибию

Такси на воздушной подушке СВП-550, созданное российскими учеными, сможет перевозить до 10 человек по суше, воде и льду с максимальной скоростью 98 км/ч и при минимальном расходе топлива. Новую разработку отличает особая конструкция гибкого ограждения — оно удерживает воздух под днищем даже после его прорыва, позволяя доехать до места назначения, несмотря на повреждения. Кроме того, безопасность передвижений будет обеспечивать электронный ассистент пилота, который поможет маневрировать при любых погодных условиях. Тестирование опытного образца судна начнется в ближайшее время. Его рыночная цена составит около 3,7 млн рублей.

Прорыв ограждения

Главным преимуществом транспортного средства станет стойкость к возможным повреждениям гибкого ограждения, которое удерживает воздух под его днищем и позволяет судну парить над землей или поверхностью воды на расстоянии 25–30 см. В новинке оно будет иметь особую сегментированную конструкцию. По словам инженеров, такое решение понадобилось для того, чтобы при выходе из строя одного из этих элементов «юбки» и его неизбежном сдутии, соседние части увеличились в размере и заполнили высвободившееся место.

— Данный принцип работы ликвидирует утечку воздуха из воздушной подушки и тем самым делает возможной дальнейшую эксплуатацию судна, — рассказали разработчики. — При этом допустимо передвижение транспортного средства при потере работоспособности 20% гибких элементов.

По словам эксперта, СВП-550 станет первым российским судном в своем классе, которое будет обладать такими возможностями. Кроме того, поврежденный сегмент можно будет с легкостью заменить на запасной в течение двух-трех минут, что исключает необходимость длительного ремонта.

Верность данного решения подтвердили в Нижегородском государственном техническом университете (НГТУ) имени Алексеева.

— Особенности движения судов на воздушной подушке таковы, что встречающиеся у него на пути подтопленные деревья и острые кромки льда действительно могут порвать гибкое ограждение и посадить машину на днище, — пояснил старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Транспорт» НГТУ, заместитель руководителя Приволжского проектного офиса «Маринет» Вячеслав Крупа. — Поэтому предложенная разработчиками конструкция позволит увеличить срок службы подушки и ее ремонтопригодность, что в конечном счете снизит стоимость эксплуатации.

Также надежность амфибии планируется обеспечивать благодаря применению интеллектуальной системы помощи пилоту. По задумке инженеров она сможет вычислять оптимальные параметры движения и выдавать водителю необходимые подсказки в режиме реального времени.

— С помощью блока инерциальной системы навигации пилот получит возможность своевременно реагировать на появляющиеся крены и отклонения от безопасной траектории движения, — подчеркнул директор компании «Каспий Ньюс Старт» Алексей Титов. — В результате постоянный контроль за динамикой езды позволит повысить безопасность перевозки пассажиров.

Также бортовой компьютер проследит за такими параметрами окружающей среды, как температура и влажность, для того, чтобы вовремя предупредить водителя о риске обледенения корпуса — его можно предотвратить с помощью обработки судна специальным составом.

Поворот лопасти

Подумали конструкторы и об экономичности перевозок. Вес судна был снижен до 680 кг (что на 15% легче аналогов) за счет использования сверхлегкого корпуса из стеклопластика, прочность которого была улучшена с помощью специальной титаносодержащей добавки.

Кроме того, в рамках проекта инженеры решили модернизировать конструкцию двигателей, внедрив авиационную технологию поворотных лопастей, которые способны адаптироваться к различным режимам движения судна. В результате расход топлива удалось снизить до 16–23 л/ч, что является наилучшим показателем в данном классе. При этом максимальная скорость передвижения составит 98 км/ч.

— Эта особенность может сделать разработку максимально востребованной для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, поскольку именно высокий расход горючего чаще всего заставляет их отказываться от использования судов на воздушной подушке, — заявил Вячеслав Крупа. — К тому же поворотные лопасти должны позволить значительно снизить шум моторов, что улучшит комфортабельность езды.

Высказались эксперты и относительно рыночных перспектив такси на воздушной подушке.

— Появление производства данной техники позволит закрыть множество транспортных потребностей, например, в Астраханской области, территория которой находится в дельте Волги, — рассказал ведущий инженер Самарского университета, опытный инженер-механик и испытатель судов на воздушной подушке Владимир Герасимов. — В результате можно ожидать заметного увеличения использования судов на переправах.

По словам эксперта, под эти цели в стране необходимо организовать обучение пилотов амфибий данного типа, поскольку управление ими требует специальных навыков, которые нельзя приобрести в рамках стандартных курсов по судовождению.

Предполагается, что СВП-550 будут использовать на переправах между берегами рек и в качестве такси высокой проходимости для сообщения с удаленными населенными пунктами. Кроме того, подобная техника традиционно пользуется спросом у МЧС и Минобороны — например, для патрулирования пограничных территорий, включающих в себя зоны с открытой водой.

Предполагается, что рыночная цена судна составит около 3,7 млн рублей.