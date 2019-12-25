В Подмосковье появится МФЦ для инвалидов

В Сергиевом Посаде начнется строительство нового многофункционального центра для инвалидов. Федеральное и областное правительство уже поддержали проект, говорится в пресс-релизе Межконфессионального совета при Патриархе по делам молодежи и благотворительного клуба «Россия – в будущее», полученном редакцией «Известий».

Директор Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина Епифанова отметила, что уже идет экспертиза проекта центра, а сам объект будет сдан в 2022 году.

«После окончания интерната 18-летние инвалиды со всей страны не знают куда податься. Им нужен единый центр, где они могут жить и развиваться. Строительство начнется после окончания экспертизы, участок в 4 гектара уже выделен».

Епифанова поблагодарила за помощь в реализации проекта главу «Ростеха», председателя Попечительского совета Троице-Сергиевой лавры Сергея Чемезова и мецената Константина Голощапова.

Глава Совета при Патриархе, действительный госсоветник РФ Инал Ардзинба отметил, что дом станет уникальным объектом федерального значения: «Это не просто жилье, а территория развития. Проектом предусмотрено строительство медицинского центра, спортивного комплекса, специальных мастерских, где ребята будут работать, ряда других функциональных объектов».