Свыше 180 тыс. москвичей нашли работу благодаря службе занятости

Центр занятости «Моя работа» в Москве помог в поисках работы свыше 183 тыс. человек с апреля 2019 года. Об этом 25 декабря сообщается на сайте мэра столицы.

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в настоящее время в банке данных центра числятся около 136 тыс. вакансий, 3974 из которых подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья, а 1690 — для молодых людей, только начинающих карьерный путь. Больше всего вакансий представлено организациями в сфере строительства, транспорта, государственного управления, административной деятельности и торговли, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как передает НСН, для повышения эффективности центр занятости формирует долгосрочные партнерские отношения с крупными работодателями и реализует новые подходы по подбору персонала.

С августа текущего года в центре работают над проектом «Топ-100 резюме». Работодатель получает полноценную базу персонализированных резюме граждан с ограниченными возможностями, составленных карьерными экспертами, а также сопроводительное письмо с результатами тестирования личностных компетенций и качеств соискателя. Как отмечает «Москва 24», два раза в месяц можно посетить клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать», где эксперты проводят тренинги и мастер-классы. На каждую встречу клуба приходят около десяти работодателей, которым соискатели могут отдать свои резюме и задать вопросы о вакансии.

Также в центре реализуется пилотная программа по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста. Людям старше 50 лет помогают освоить новые компетенции, профессиональные навыки и остаться конкурентоспособными на рынке труда. Участие в программе принимают более 3,5 тысячи человек.

16 декабря сообщалось, что Минтруд запланировал создать системы мониторинга трудоустройства выпускников на основе стыковки данных о дипломе, СНИЛС, страховых взносах и электронной трудовой книжке.