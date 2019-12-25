Олег Кононов высказался о болельщиках «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об отношениях с болельщиками московского клуба.

«Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от «Милана», а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила. А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне. Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось», — сказал Кононов.

Также специалист поделился, чего именно ему не удалось добиться в «Спартаке».

«Почему-то, когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно. Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось», — добавил он.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в сезоне-2018/19. 53-летний специалист ушел с поста главного тренера команды в сентябре 2019 года. После объявления об отставке Кононов проигнорировал пресс-конференцию, а также покинул стадион через черный ход после завершения матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:2).

После его ухода пост главного тренера московского клуба занял немецкий специалист Доменико Тедеско. На зимнюю паузу команда ушла на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 турах.