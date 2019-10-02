Экс-главного тренера «Спартака» Кононова оштрафовали на 100 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал в среду, 2 октября, бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова на 100 тыс. рублей за то, что он не явился на пресс-конференцию и флеш-интервью после игры «Спартака» с «Оренбургом» в рамках чемпионата России. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«За неявку на флеш-интервью Кононов лично оштрафован на 50 тыс. рублей, за неявку на послематчевую пресс-конференцию — еще на 50 тыс. Как записано в рапорте, Кононов сам не явился на пресс-конференцию и флеш-интервью», — цитирует Григорьянца ТАСС. Он добавил, что если бы клуб не направил тренера на пресс-конференцию и интервью, то оштрафовали бы клуб, пишет «Спорт-Экспресс».

29 сентября в Москве матч завершился победой «Оренбурга» со счетом 2:1. После этого Кононов не явился на пресс-конференцию и флеш-интервью. Поражение от «Оренбурга» стало четвертым подряд для «Спартака» в РПЛ, уточняет RT. После этого Кононова отправили в отставку с поста главного тренера команды.

30 сентября стало известно, что «Спартак» рассматривает бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного наставника команды.

2 октября «Федеральное агентство новостей» сообщило со ссылкой на источник, что Тедеско с высокой долей вероятности возглавит «Спартак».