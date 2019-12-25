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Названы семь вошедших в план приватизации компаний

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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План приватизации на 2020–2022 годы предусматривает снижение доли государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ: «Совкомфлот», Банк ВТБ, Махачкалинский морской торговый порт, Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт» и Кизлярский коньячный завод. Об этом говорится в тезисах выступления министра экономического развития России Максима Орешкина, которые цитирует Минэкономразвития (Минэк) в среду, 25 декабря.

До 2022 года должны быть приватизированы находящиеся в госсобственности акции 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и 1168 объектов иного имущества государственной казны России.

Снижение доли государства должно позволить компаниям привлечь деньги на развитие. «В отношении ряда компаний проработан вопрос сокращения доли государства путем дополнительной эмиссии акций таких компаний», — говорится в сообщении Минэка.

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На заседании в среду правительство одобрило план приватизации федерального имущества на следующую трехлетку.

Накануне заседания, 24 декабря, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что в утвержденную кабмином программу приватизации не вошли крупные активы.

Силуанов отмечал, что выделены три направления для приватизации: снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, снижение доли государства в компаниях с участием 100% и выход из компаний для получения средств в качестве источника финансирования дефицита бюджета.

В тот же день вице-премьер Максим Акимов заявил, что компании «Аэрофлот» и «Российские железные дороги» (РЖД) не вошли в план приватизации, но вошла аэропортовая инфраструктура.

В октябре «Известия» со ссылкой на документ «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года» сообщали, что к концу 2024 года число госкомпаний сократится на 47% — до 797 организаций. Сейчас государство в лице Росимущества владеет более 1,5 тыс. рыночных компаний.

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