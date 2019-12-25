Нарколог исключил вред «ритуального» бокала шампанского в Новый год

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН 25 декабря рассказал, с каким алкоголем можно совмещать шампанское во время новогоднего застолья.

«Допустим, под бой курантов бокал шампанского как ритуальная вещь, а потом еще бокал белого сухого вина — этого вполне достаточно», — рассказал Евгений Брюн.

Врач также напомнил, что «безопасная доза алкоголя равняется нулю», поскольку опасность его заключается в токсичности. Вместе с тем один-два бокала сухого белого вина специалист счел безопасными, поскольку новогодняя ночь обычно полна активностями — танцами, прогулками на свежем воздухе, которые снижают уровень токсического эффекта, и алкоголь быстрее перерабатывается.

Брюн подчеркнул, что совмещать разные алкогольные напитки нужно с паузами. Сначала выпить шампанское, и только спустя час-два, после еды или вместе с ней, бокал сухого белого вина. Он отметил, что ночью организм находится в состоянии сна, из-за чего вырабатывается мало ферментов, поэтому нагрузка алкоголем может привести к опасным для здоровья последствиям.

24 декабря Евгений Брюн назвал наиболее безопасный алкогольный напиток. По его мнению, это белое сухое вино.