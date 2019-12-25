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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин усомнился в том, что большинство граждан страны чувствуют, что национальные проекты поменяют их жизнь к лучшему. Об этом глава государства заявил в среду, 25 декабря, на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он добавил, что пришел к такому выводу, ознакомившись с результатами опросов общественного мнения, проведенных различными структурами, в том числе Федеральной службой охраны (ФСО), сообщает RT. По мнению президента, ни в коем случае нельзя снижать заявленную планку достижения стратегических целей по развитию России.

Также российский лидер отметил, что в вопросе снижения смертности не удалось достичь запланированных ранее результатов. Общая тенденция положительная, но смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превысила ожидаемые показатели, добавил президент. Путин обратил особое внимание на поддержку российского экспорта. По его мнению, в этой сфере необходимо нарастить усилия.

Российский лидер также потребовал от чиновников исходить из необходимости всегда неукоснительно следовать интересам граждан. Общение и постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями — необходимые составляющие действий членов правительства, «а интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться», добавил он.

Помимо Путина, в состав президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также входят премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и другие высокопоставленные государственные деятели, передает телеканал «360».

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