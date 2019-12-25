Психолог дала советы по избавлению от стресса

Психолог и женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как мягко избавиться от стресса.

Прежде всего, по мнению специалиста, для борьбы с проблемой важно выяснить, как именно у человека возникает стресс. Это может быть влияние информационного потока, когда мозг вынужден обрабатывать максимум данных в короткие сроки. В таком случае рано или поздно наступает ступор.

Также стресс может появиться у человека под влиянием внешних факторов. Брать позитивные мысли из ниоткуда невозможно — они формируются на основании того, как именно человек живет, чем занят, а это сложно, если человек существует в режиме «дом–дети–работа». Усугубляется ситуация, если нет жилья или работы. Чтобы не впадать в стресс, психолог советует находить время для себя, в противном случае риск упасть в негатив заметно увеличивается.

Также причиной стресса может стать внезапное отсутствие информации. Например, если человек оказался вдруг отключенным от привычных ему соцсетей, общения, выхода в интернет. Оказавшись в вакууме, привыкший к получению информации мозг начинает «буквально есть сам себя, вытаскивая из глубин подсознания то, о чем думать бы не хотелось».

Специалист подчеркнула, что чем чаще человек прокручивает в голове проблемы, тем чаще и больше находится под воздействием негативных сценариев. Чувства стыда, вины и обиды мешают жить спокойно и радостно, а также из-за этого на физическом уровне появляется ощущение комка в горле, боли в груди и щемящее ощущение.

«Если человек не умеет сбрасываться, переключаться, а только копит и копит всё это напряжение в себе, рано или поздно произойдет срыв. И будет он на гормональном уровне, например резко повысится гормон адреналин. Так и выглядит всплеск стресса в жизни человека», — объяснила Маслова-Семенова.

Врач советует освоить простые упражнения, которые могут помочь и научить справляться с зачатками стрессовых ситуаций.

Например, можно попробовать нарисовать тревогу, ведь рисование является одним из лучших способов снять напряжение. Так, можно составить список из 10 сильных страхов — не анализируя, а то, что первым приходит в голову. После этого рядом с наименованием пугающих чувств следует изобразить каждый страх в виде графики. Рисовать следует так, каким он ощущается. Следом стоит нарисовать что-то, что поможет переписать эту реакцию, например, в виде карикатур.

К своим страхам и переживаниям стоит подходить творчески, тогда переносить их будет существенно проще, заключила специалист.

16 декабря основатель образовательного сервиса о пищевых добавках Herbal Pharmacist Дэвид Форман назвал три продукта, которые лучше всего помогают справляться со стрессом. Это темный шоколад, авокадо и жирная рыба.