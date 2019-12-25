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Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Экипаж корвета «Бойкий» и малый противолодочный корабль «Алексин» выполнили стрельбы в Балтийском море. Об этом сообщили в среду, 25 декабря, в Балтийском флоте.

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Корвет, по замыслу учений, был торпедирован учебной торпедой, выпущенной с малого противолодочного корабля «Алексин». «Экипаж «Бойкого» применил новейшую универсальную торпеду, выпустив ее из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет», — приводит «Интерфакс». Стрельбы прошли успешно, цель поразили с заданной точностью, показал объективный контроль.

Всего за время учений с двух кораблей выпустили четыре торпеды. Затем их обнаружили и подняли из воды катером-торпедоловом. Стрельбы прошли снарядами без боевых частей с максимальным соблюдением требований безопасности.

Противолодочный комплекс «Пакет» разработан для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля.

Ранее в декабре стало известно, что корабли Балтийского флота отправились в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019». Речь идет о сторожевом корабле «Ярослав Мудрый», танкере «Ельня» и морском буксире «Виктор Конецкий».

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