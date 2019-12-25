Первые случаи гриппа выявлены в Санкт-Петербурге

Врачи зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом в Санкт-Петербурге. Прививки от болезни поставили больше половины жителей Северной столицы.

Заболеваемость в Петербурге находится на неэпидемическом уровне. Тем не менее врачи выявили первые случаи гриппа группы Б. По данным специалистов, пик заболеваемости этим типом вируса приходится на февраль–март, сообщает телеканал «78».

Прививки от гриппа в текущем сезоне поставили 54,5% жителей города. В прошлом году иммунную защиту приобрели 50% населения.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировали три случая гриппа.