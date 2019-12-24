Три случая гриппа за неделю выявили в Иркутской области

В Иркутской области за неделю зарегистрировали три случая гриппа. Прививку против заболевания поставили 47,4% жителей региона.

По данным Роспотребнадзора, к медикам за неделю обратились более 16,1 тыс. человек, в их числе 12,2 тыс. детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Заболеваемость остается ниже эпидемического порога на 48%.

Прививочная кампания против гриппа в Иркутской области завершена. Вакцинацию прошла почти половина жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ.