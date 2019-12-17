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Первый случай свиного гриппа выявили в Брянской области

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В Брянской области зафиксирован один случай свиного гриппа. Врачи напоминают жителям региона о необходимости поставить прививку.

По данным Роспотребнадзора, заболевание выявлено у взрослого пациента. Кроме того, более 3,6 тыс. жителей Брянска обратились к медикам с ОРВИ. Общий уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 10,9%. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Специалисты напоминают, что вирус может передаваться как при непосредственном контакте с заболевшим, так и воздушно-капельным путем. Свиной грипп может обострять и утяжелять сопутствующие заболевания. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют жителям Брянской области сделать прививку от гриппа в поликлиниках по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Курской области за две недели выявили два случая гриппа. Оба пациента не делали прививку против заболевания. Вакцинация продолжится в регионе до 20 декабря.

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