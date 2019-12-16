Два случая гриппа выявили в Курской области

За неделю в Курской области выявлено два случая гриппа. Оба пациента не делали прививку против заболевания.

По данным заместителя губернатора Ирины Хмелевской, оба заболевших младше 25 лет. Болезнь протекает не в тяжелой форме. Об этом сообщает газета «Курская правда». Хмелевская также напомнила, что вакцинация против гриппа продолжится до 20 декабря.

Кроме того, в течение недели врачи выявили 218 случаев пневмонии. Больше половины фактов заболевания приходится на детей. В двух школах ввели ограничительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Калужской области выявили первый случай гриппа. Заболевание диагностировали у девятилетнего ребенка.