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Два класса гимназии закрыли в Коми из-за ОРВИ и гриппа

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В Сыктывкаре (Республика Коми) приостановили учебный процесс для двух первых классов Коми национальной гимназии. Причиной стали ОРВИ и грипп.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в городской администрации, внеплановые каникулы для детей продлятся с 2 по 9 декабря. В целом заболеваемость по Сыктывкару находится на низком уровне, ситуация не критическая.

В министерстве образования и науки республики отметили, что на сегодняшний день в связи ОРВИ и гриппом карантин действует в 13 муниципалитетах. Полностью приостановлены занятия в двух школах Ижемского и Сыктывдинского районов. Также учебу отменили в 38 классах школ Ухты, Сыктывкара, Прилузья, Княжпогостского, Усть-Вымского районов, Инты, Воркуты, Сысольского, Корткеросского районов, Печоры и Сосногорска.

В дошкольных учреждениях ситуация схожая. Карантин по ОРВИ и гриппу действует в девяти муниципалитетах. Дошкольные учреждения закрыты в Ижме, Прилузье и Удоре. Еще 19 групп закрыты в 15 учреждениях в Прилузье, Сыктывкаре, Ижме, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сысольском, Удорском, Княжпогостском районах.

В конце ноября сообщалось, что СК начал проверку по факту гибели четырехлетней девочки в Алтайском крае. Причиной смерти ребенка стала острая респираторная вирусная инфекция.

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