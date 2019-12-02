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В двух школах Хабаровска объявили карантин из-за ОРВИ

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В Хабаровске фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. На карантин отправлены три класса в разных школах города.

По данным медиков, с признаками простуды за неделю обратились более 3 тыс. человек. При этом общий уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 28,5%. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Карантин объявили в четвертом классе школы № 68, в котором десять человек заболели ОРВИ, еще двое — внебольничной пневмонией. Также высокая заболеваемость отмечается в первом и втором классах в Академическом лицее. В общей сложности там заболели 17 ребят из 58.

27 ноября сообщалось о гибели четырехлетней девочки в Алтайском крае. Причиной смерти ребенка стала острая респираторная инфекция.

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