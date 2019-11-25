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Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области после морозов

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В Свердловской области зафиксирован значительный рост заболеваемости ОРВИ. Он совпал с наступлением сильных морозов в регионе.

По данным министерства здравоохранения, в период с 14 по 20 ноября число заболевших выросло на 11%. Медики отмечают, что рост заболеваемости внебольничными пневмониями не зафиксирован, пишет ИА «Ура.ру». На этот же период в Свердловской области пришлись сильные морозы. Местами в регионе температура опускалась до -36 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил прогноз на мягкую зиму. По его словам, в декабре температура будет выше климатической нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, в центральных районах Сибири и на Чукотке. Зато февраль в центральных районах может оказаться холоднее обычного.

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