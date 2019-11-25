Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Алтайском крае

В Алтайском крае заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог. С 11 по 17 ноября региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировал 14,6 тыс. случаев ОРВИ. Это на 2,5% выше эпидемического порога.

Как отмечает altapress.ru со ссылкой на ведомство, 74,3% заболевших – это дети до 14 лет. Случаев гриппа на территории Алтайского края пока не выявлено. Среди заболевших ОРВИ во время лабораторных исследований отмечены вирусы негриппозной этиологии – парагрипп и риновирусы.

В крае от гриппа на 22 ноября за счет федерального бюджета вакцинировано более 1 млн человек или 46,2%.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что россияне, которые не сделали прививки от гриппа, могут пройти вакцинацию до конца ноября.