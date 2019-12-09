Первый случай гриппа выявили в Калужской области

Врачи в Калужской области выявили первый случай гриппа. Заболевание диагностировано у девятилетнего ребенка.

По данным Роспотребнадзора, грипп обнаружен в Обнинске. В целом ситуация по заболеваемости в Калужской области остается спокойной. За неделю к врачам обратились около 6 тыс. человек. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 5,1%, сообщает газета «Весть».

В начале декабря на карантин было закрыто три класса в Калуге в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.

Ранее врачи напомнили, что для профилактики ОРВИ и гриппа категорически не рекомендуется принимать антибиотики.