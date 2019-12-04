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Заболеваемость ОРВИ выросла в Орловской области

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В Орловской области превышен эпидемический порог по ОРВИ. Карантин введен в отдельных классах семи школ Орла.

За неделю к медикам обратились свыше 4,2 тыс. человек. Порядка 67,7% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает InfoOrel.ru. При этом пока не выявлено ни одного случая гриппа.

По совокупному населению эпидемический порог превышен на 12,1%, в возрастной группе от семи до 14 лет — на 18,2%. Карантин ввели в классах семи школ.

От гриппа прививки сделали более 312 тыс. человек. Вакцинация продолжается в поликлиниках по месту жительства, а также в дошкольных учреждениях.

На прошлой неделе первые случаи гриппа были выявлены в Липецке.

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