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Первые случаи гриппа зафиксировали в Липецке

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В Липецкой области за неделю с 25 ноября по 1 декабря увеличилось количество случаев заболевания ОРВИ. Вирус подхватили за эти дни 5510 человек. Неделей ранее их число составляло 5044 человека.

Кроме того, как пишет GOROD48 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, в конце ноября не было отмечено случаев гриппа. Теперь же вирусы выявляются в единичных случаях. Таким образом, есть первые заболевшие.

В пяти школах Липецкой области объявлен частичный карантин. Эпидемия в регионе пока не объявлена. Большинство заболевших — это дети до 14 лет. Таких 77%. Две трети больных живут в Липецке.

В области пока продолжается прививочная кампания. На данный момент вакцинировано более 173 тыс. детей и более 352 тыс. взрослых. Это 46% населения.

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