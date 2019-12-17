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Ученые заявили о взаимоисключении заражения гриппом и простудой

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Фото: Global Look Press/J.M. Guyon
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Заражение гриппом резко снижает вероятность простудиться и наоборот. Об этом говорится в публикации ученых в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences — официальном органе Национальной академии наук США) от 16 декабря.

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Такие выводы специалисты сделали по итогам наблюдения за здоровьем 44 тыс. британцев, страдавших от острых респираторных инфекций. Механизмы подобной связи также описаны в публикации.

«Мы предполагаем, что респираторные вирусы сражаются за ресурсы примерно так же, как это делают африканские гиены и львы», — привели сравнение медики. По их данным, появление иммунитета на один вирус, мешает второму попасть в организм, объяснила Сема Никбакш, вирусолог из университета Глазго, Великобритания.

Никбакш и ее коллеги изучили медицинские карты 44 тыс человек, проживающих в городах Глазго и Клайд, и отметили закономерности их заражения ОРВИ на протяжении десяти лет.

Оказалось, что число заражений простудой резко снижалось во времена эпидемий гриппа, и наоборот. Так, гриппозные больные на 70% реже страдали от простуды, чем носители других острых респираторных инфекций. Механизм, которым вирусы подавляют друг друга, ученые пока не изучили.

В ноябре стало известно, что лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом. Навредить иммунитету может переедание калорийной пищей.

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