Ученые заявили о взаимоисключении заражения гриппом и простудой

Заражение гриппом резко снижает вероятность простудиться и наоборот. Об этом говорится в публикации ученых в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences — официальном органе Национальной академии наук США) от 16 декабря.

Такие выводы специалисты сделали по итогам наблюдения за здоровьем 44 тыс. британцев, страдавших от острых респираторных инфекций. Механизмы подобной связи также описаны в публикации.

«Мы предполагаем, что респираторные вирусы сражаются за ресурсы примерно так же, как это делают африканские гиены и львы», — привели сравнение медики. По их данным, появление иммунитета на один вирус, мешает второму попасть в организм, объяснила Сема Никбакш, вирусолог из университета Глазго, Великобритания.

Никбакш и ее коллеги изучили медицинские карты 44 тыс человек, проживающих в городах Глазго и Клайд, и отметили закономерности их заражения ОРВИ на протяжении десяти лет.

Оказалось, что число заражений простудой резко снижалось во времена эпидемий гриппа, и наоборот. Так, гриппозные больные на 70% реже страдали от простуды, чем носители других острых респираторных инфекций. Механизм, которым вирусы подавляют друг друга, ученые пока не изучили.

