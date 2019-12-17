Почти половина жителей Тульской области сделали прививку от гриппа

В Тульской области 49% населения прошло вакцинацию против гриппа. Ситуация по заболеваемости характеризуется как стабильная.

По данным Роспотребнадзора, на 16 декабря прививки от гриппа сделали почти 721,4 тыс. местных жителей. Об этом сообщают «Тульские известия». За неделю зарегистрировало 5,6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, это на 34% ниже эпидемического порога. При этом заболеваемость повысилась на 2%.

Специалисты уточняют, что текущий уровень заболеваемости характерен для середины декабря.

Ранее сообщалось, что в Брянске выявили один случай свиного гриппа у взрослого пациента. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали местным жителям сделать прививки в поликлиниках по месту жительства.