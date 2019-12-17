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Снижение заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Крыму

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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе. При этом специалисты фиксируют единичные случаи заболевания гриппом.

За неделю к медикам с симптомами респираторных инфекций обратились более 1,8 тыс. человек в Севастополе. Уровень заболеваемости оказался ниже предыдущей недели на 3,9%. По территории Крыма снижение заболеваемости ОРВИ произошло на 12%. Об этом сообщает интернет-газета «Новый Севастополь».

Ранее снижение заболеваемости в Севастополе фиксировали в начале ноября.

17 декабря сообщалось, что в Брянской области зафиксирован один случай свиного гриппа. Заболевание выявили у взрослого пациента. При этом общий уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10,9%.

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