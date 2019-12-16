Прямой эфир

Один класс кадетского корпуса в Петрозаводске закрыт на карантин по ОРВИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За период с 9 по 15 декабря в Карелии зафиксировано более 5,6 тыс. случаев ОРВИ — это на 8,8% ниже эпидемического порога. По информации управления Роспотребнадзора по республике, эпидпорог превышен только в Костомукше.

Как передает ИА «Карелinform», из-за массового характера заболеваемости ОРВИ отправлены на карантин ученики одного класса в петрозаводской школе № 34 и одного класса в кадетском корпусе. За неделю в столице Карелии было зарегистрировано 2920 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 17,2%.

Напомним, с 3 декабря Петрозаводский базовый медицинский колледж на улице Советской закрыт на карантин. Около 19 учащихся попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как выяснилось после исследований, все они подхватили норовирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 тюменцев умерли от пневмонии с начала 2019 года
Число заболевших корью в Якутии выросло до 13

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019