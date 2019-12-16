Один класс кадетского корпуса в Петрозаводске закрыт на карантин по ОРВИ

За период с 9 по 15 декабря в Карелии зафиксировано более 5,6 тыс. случаев ОРВИ — это на 8,8% ниже эпидемического порога. По информации управления Роспотребнадзора по республике, эпидпорог превышен только в Костомукше.

Как передает ИА «Карелinform», из-за массового характера заболеваемости ОРВИ отправлены на карантин ученики одного класса в петрозаводской школе № 34 и одного класса в кадетском корпусе. За неделю в столице Карелии было зарегистрировано 2920 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 17,2%.

Напомним, с 3 декабря Петрозаводский базовый медицинский колледж на улице Советской закрыт на карантин. Около 19 учащихся попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как выяснилось после исследований, все они подхватили норовирус.