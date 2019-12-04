Медицинский колледж в Петрозаводске закрыли на карантин из-за норовируса

С 3 декабря Петрозаводский базовый медицинский колледж на улице Советской закрыт на карантин. Около 19 учащихся попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как выяснилось после исследований, все они подхватили норовирус.

По данному факту следственный комитет Карелии начал проверку, передает ИА «Карелinform». Анонимный источник рассказал, что слушателей и преподавателей отправили домой до 9 декабря. Сейчас по расписанию у студентов — дни самоподготовки.

В конце ноября суд Биробиджана приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания в лицее №23. Решение принято в рамках рассмотрения дела об отравлении школьников. 22 ноября не вышли на занятия более 50 учеников лицея. Образовательное учреждение пришлось закрыть на карантин.