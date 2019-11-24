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Воспитанники детского психинтерната Хабаровска заразились кишечной инфекцией

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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В детском психоневрологическом интернате Хабаровска 26 воспитанников заразились кишечной инфекцией, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Шестерых ребят отвезли в детскую краевую больницу, еще 20 заболевших находятся в отдельном блоке инфекционного стационара, который развернули на базе учреждения.

«Установлен дезинфекционный режим по стационару инфекционного типа, установлено дежурство врача – инфекциониста, выделен отдельный персонал», — сказано в сообщении.

Состояние детей удовлетворительное.

В ходе эпидемиологического расследования санитарные врачи нашли нарушение требований санитарного законодательства на пищеблоке. Они отобрали пробы продуктов, воды, дезинфицирующих средств, биологического материала у детей, а также персонала учреждения.

После лабораторных исследований специалисты выявили у больных норовирус.

22 ноября стало известно, что 52 ученика пострадали от возможной кишечной инфекции в лицее № 23 в Биробиджане.

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