Двухлетняя девочка умерла из-за ОРВИ в Астраханской области

В Астраханской области следователи начали проверку по факту гибели двухлетней девочки в детском саду. По предварительным данным, причиной смерти стала острая респираторная вирусная инфекция.

Трагедия произошла в Камызяке. По данным следствия, девочка не проснулась после обеденного сна в детском саду. Воспитатели пытались оказать ребенку первую помощь, а также вызвали бригаду скорой помощи, но спасти девочку не удалось. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Следствием назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена точная причина смерти девочки. По предварительным данным, речь идет об ОРВИ.

Проверка по факту гибели ребенка от острой респираторной вирусной инфекции также проводится в Алтайском крае. Четырехлетнюю девочку доставили в больницу из села Боровиха, врачи провели реанимационные мероприятия, однако ребенок скончался.