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Стоматолога из Подмосковья обвинили в смерти ребенка из-за инфекции

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Московской области стоматолога обвинил в смерти ребенка в результате некачественного лечения зуба. Об этом 11 декабря сообщается на сайте СУ СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

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Инцидент произошел в Наро-Фоминске в августе 2016 года. Врач детского отделения стоматологической поликлиники Лидия Попова без консультации хирурга-стоматолога вскрыла полость зуба девочки и некачественно обработала канал, оставив его открытым. Также она не организовала дальнейший контроль за здоровьем юной пациентки. В результате в организм ребенка попала инфекция, из-за которой через неделю после посещения стоматолога девочка умерла, пишет RT.

В 2016 году в СК сообщали, что родители девочки обратились в одну из стоматологических клиник Наро-Фоминска, поскольку девочка жаловалась на боль в зубах. После посещения врача у девочки появилась боль в ногах. Родители обратились в клинику, где ей поставили диагноз «растяжение связок». На следующий день состояние ребенка ухудшилось, семья обратилась с жалобами в приемное отделение ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница», врачи которой рекомендовали принимать обезболивающие амбулаторно, но девочке стало хуже. Позднее девочка умерла. Была установлена предварительная причина смерти — криптогенный сепсис.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. В декабре 2019 года СК завершил расследование и направил уголовное дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения, после чего материалы будут переданы в суд. Обвиняемой грозит до трех лет колонии, уточняет «Газета.ру».

Ранее 11 декабря сообщалось, что опоздавшего на работу врача будут судить за смерть мальчика во Владимире.

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