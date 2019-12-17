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Трое детей заболели гриппом в Приангарье

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В Иркутской области на прошлой неделе трое детей заболели гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, острыми респираторными инфекциями за неделю заболели 16 038 человек, из которых 12 141 — дети. У троих несовершеннолетних подтвердился диагноз «грипп», отмечает ИА IrkutskMedia.

По данным еженедельного мониторинга, показатель заболеваемости ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 45%.

Прививочная кампания против гриппа в регионе уже завершена. В общей сложности было провакцинировано 47,2% населения.

Ранее в декабре сообщалось, что заражение гриппом резко снижает вероятность простудиться и наоборот. Такие выводы специалисты сделали по итогам наблюдения за здоровьем 44 тыс. британцев, страдавших от острых респираторных инфекций. Механизмы подобной связи описаны в публикации ученых в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences — официальном органе Национальной академии наук США).

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