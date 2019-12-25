В одно окно: как могут помочь сервисные центры «Московский транспорт»

Сервисные центры «Московский транспорт» подготовили к Новому году: поставили елки, повесили плакаты, украшения и гирлянды. Они будут работать в обычном режиме все каникулы, кроме 1 и 7 января. Автомобилисты в них могут уладить вопросы с платными парковками и эвакуацией машин, обычные пассажиры — решить проблемы с «Тройками» и социальными картами. Подробнее о работе столичных сервисных центров — в материале «Известий».

Для водителей автомобилей

Сервисный центр на Старой Басманной открылся летом 2015-го, на улице 1905 года — осенью 2016-го. В них можно обратиться по всем вопросам, связанным со столичной транспортной инфраструктурой.

«В Москве уже давно привыкли к работе МФЦ, которые оказывают большую часть госуслуг достаточного качества в короткие сроки. Мы решили сделать такой же МФЦ — сервисный центр и для граждан, которые обращаются по вопросам транспорта. Они имеют свою специфику», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии первой общественной приемной.

Водители автомобилей, к примеру, могут проконсультироваться по работе платных парковок. С начала года за помощью в этом вопросе в сервисные центры обратились более 200 тыс. человек.

Также владельцы машин могут получить разрешение на возврат своего транспортного средства со спецстоянки или обжаловать постановление об административном нарушении. Здесь же индивидуальным предпринимателям выдают документ на право осуществления таксомоторных перевозок.

Кроме того, автомобилисты могут оставить в сервисном центре заявку на ремонт светофора или установку дорожного знака — специалисты рассмотрят обращение и примут решение.

Работники помогут разобраться и с приложением «Парковки Москвы» — подскажут, как им правильно пользоваться.

Для пассажиров общественного транспорта

В сервисные центры могут обратиться и пассажиры общественного транспорта. Работники заменят неработающие проездные билеты, которые по техническим причинам не принимают в кассах метро, а также перенесут денежные средства и купленные абонементы с поврежденной «Тройки» на новую.

Сотрудники центров помогут решить проблемы, возникшие при пополнении карты онлайн, восстановить социальную карту учащегося или студента и выдать временный проездной.

Кроме того, в 2020 году, по информации столичного департамента транспорта, пассажиры смогут заказать в сервисных центрах «Тройку» с индивидуальным дизайном. «Многие горожане давно просили сделать такую услугу — мы решили пока в тестовом режиме такую возможность реализовать летом 2020-го», — пояснили в ведомстве.

Здесь же предоставят информацию о работе электричек, развитии велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Помимо этого в сервисных центрах можно обжаловать штраф — например, за безбилетный проезд.

«Если нужны какие-то дополнительные маршруты, если вы считаете, что время, которое вы тратите в поездке, слишком большое, либо если вы видите, что стоит сделать дополнительную остановку для наземного транспорта, — вы все эти вещи можете оставить здесь, и в течение одного дня все эти предложения будут рассмотрены, и ни одно из них не останется без внимания», — сказал заммэра, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Справка «Известий» В сервисных центрах «Московский транспорт» посетители могут: ⠀ — получить консультацию и подать обращение по вопросам работы парковок; — получить разрешение на возврат автомобиля со спецстоянки; — обжаловать постановление об административном правонарушении; — задать вопрос о работе общественного транспорта, в том числе о работе пригородных направлений железной дороги; — получить разъяснение о тарифах на проезд, а также процедуре обжалования штрафа за безбилетный проезд; — получить информацию о развитии велосипедной и пешеходной инфраструктуры; — оставить заявку на ремонт светофора или установку дорожного знака; — получить разрешение на осуществление таксомоторных перевозок; — получить консультацию о выдаче пропусков на право въезда и передвижения грузового транспорта по Москве; — пополнить карту «Тройка»; — заменить неработающий проездной билет; — перенести услуги с неработающей карты «Тройка» на новую; — восстановить оплату, которая не записалась на карту при использовании терминала или онлайн; — восстановить приложение «Стрелка» на карте «Тройка», не работающее из-за ошибки 4013; — получить временный билет школьникам и студентам, не имеющим возможности использовать для проезда социальную карту (при наличии оплаты на социальной карте); — восстановить действие социальной карты учащегося и студента с неистекшим оплаченным сроком; — перенести ошибочно оплаченный срок действия социальной карты учащегося и студента.

Для всех

В сервисном центре на Старой Басманной открыто 21 окно, на улице 1905 года — 25. Посетителей каждый день принимают не менее пяти сотрудников. Среднее время обслуживания составляет 8 минут, а среднее время ожидания — 4 минуты. В учреждениях также есть детские уголки и Wi-Fi.

Со всеми специалистами общественных приемных были проведены тренинги по работе с автоматизированной базой данных и культуре обслуживания. В обоих центрах существует механизм сбора мнений с помощью пультов оценки качества сервиса.

«Сервисный центр способен привлечь еще большее число жителей к развитию транспортной системы: москвичи смогут оставить обращения, предложения, мнения о работе транспортного комплекса столицы. Особенно мы ждем предложений и вопросов по реформе городского наземного транспорта и работе Московского центрального кольца», — пояснил Максим Ликсутов.

С октября 2018-го в центрах стали работать люди с ограниченными возможностями здоровья. Летом того же года они участвовали в пилотном проекте и фиксировали оплату на парковках, выявляли нарушителей, которые неправильно припарковались, а также проверяли удобство и доступность городской среды для инвалидов.