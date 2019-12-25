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Документы о переписи 1917 года откроют для жителей Башкортостана

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В Башкортостане презентовали проект «Башархив». Жители республики получат доступ к карточкам сельскохозяйственной переписи, которая была проведена в 1917 году.

Перепись проводилась в пяти уездах Уфимской губернии, это большая часть районов современного Башкортостана. Аналогичные документы сохранились только в пяти субъектах РФ. В открытом доступе появится свыше 5,7 тыс. уникальных записей. Проект позволит местным жителям узнать историю своих предков, выяснить, как они жили, и установить родственников. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Карточка составлялась на каждую крестьянскую семью. В ней регистрировали число хозяйств, состав семьи, виды и количество скота, размеры посевных площадей, размеры землевладений, информацию об аренде и сдаче земли, а также наличие сельскохозяйственного инвентаря. Кроме того, в Обществе краеведов Республики Башкортостан напомнили, что при отсутствии документов на родственников в национальном архиве можно найти массив документов по ревизским сказкам и метрическим книгам XVII, XVIII и XIX веков. Таким образом, практически каждый житель Башкортостана сможет изучить историю своей семьи.

В дальнейшем в «Башархив» планируется включить и другие исторические документы, которые интересны для краеведов.

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