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Историческую экспозицию разместили на вокзале Волгограда

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Выставочную экспозицию открыли у центрального входа в железнодорожный вокзал Волгограда. Она посвящена истории комплекса.

На выставке представлены экспонаты и фотографии, которые отражают историю развития вокзала с момента его основания. Так, посетители выставки могут увидеть элементы декоративной облицовочной плитки здания, существовавшего до войны, фрагменты обмундирования советских солдат и огнестрельного оружия.

Здесь же разместили элемент оригинальной скульптуры «Детский хоровод». Она получила широкую известность благодаря фотоснимку Эммануила Евзерихина, на котором запечатлен разрушенный в 1943 году Сталинград.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточняют, что большинство экспонатов были найдены во время реконструкции вокзала, которая проводилась с 2017 по 2019 год.

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