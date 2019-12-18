В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.

Это распоряжение имеет обязательный характер для бюджетных учреждений и рекомендательный — для коммерческих организаций.

Как сообщили в правительстве Волгоградской области, такое решение обусловлено тем, чтобы жители области имели комфортные условия для подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова. Кроме этого, официальный нерабочий день 31 декабря снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру перед новогодними выходными.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. Идею поддержали и многие другие регионы, количество которых к настоящему моменту составляет два десятка.

26 ноября сервис поиска работы SuperJob провел опрос по поводу того, согласны ли сотрудники выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы вторник, 31 декабря, стал выходным днем. В результате идею поддержали 84% опрошенных. Они убеждены, что нормально работать в последний день года в любом случае не получается, потому что все заняты исключительно поздравлениями друг друга.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков 27 ноября также поддержал эту идею. По его мнению, 31 декабря часть людей находится на рабочих местах, при этом производительность труда у них низкая.

27 ноября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект.