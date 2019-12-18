Подарки волгоградским депутатам оказались в 10 дороже подарков детям

Для депутатов думы Волгоградской области купят сувенирные наборы конфет по 780 рублей. Школьники получат новогодние подарки по 78 рублей. Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» обратило внимание на информацию из заявки на поставку сувенирных товаров для обеспечения проводимых региональной думой мероприятий, в том числе, с участием дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и общественных объединений.

Так, областной парламент планирует купить конфеты в шоколадной и шоколадно-молочной глазури и 120 кг зефира за 884,5 тыс. рублей. На 515 наборов конфет из бюджета будет выделено 401,7 тыс. рублей. Таким образом, один такой набор весом 425 гр стоит 780 рублей. А подарок к Новому году детям Волгоградской области, в котором будут 43 конфеты весом 490 гр, обойдется бюджету в 78 рублей.

Конфеты должны упаковать в подарочную коробку, состоящую из двух уровней. Оформление будет в стилистике Сталинградской битвы с изображением портретов героев битвы и батальных сцен, в связи с празднованием 77-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Как пишет агентство, конфеты закупают к празднику, как и подарки для детей, которые тоже приобретаются к празднику – Новому году.

В 2018 году власти Волгоградской области закупили для детей около 112,5 тыс. наборов по цене порядка 158 рублей за подарок. В нем было 44 конфеты весом 510 гр. На эти цели из регионального бюджета было выделено почти 18 млн рублей.