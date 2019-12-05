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Великолукский краеведческий музей обвинили в нарушениях

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Прокуратура города Великие Луки Псковской области проверила исполнение требований закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» городскими учреждениями.

Во время проверки нарушения были обнаружены в работе МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки». В частности, надзорное ведомство установило, что план закупок музея был размещен в единой информационной системе с нарушением установленного законом срока.

В отношении директора музея возбуждено административное дело. Он привлечен к ответственности и будет оштрафован на 2 тыс. рублей, пишет Псковская лента новостей.

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