Великолукский краеведческий музей обвинили в нарушениях

Прокуратура города Великие Луки Псковской области проверила исполнение требований закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» городскими учреждениями.

Во время проверки нарушения были обнаружены в работе МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки». В частности, надзорное ведомство установило, что план закупок музея был размещен в единой информационной системе с нарушением установленного законом срока.

В отношении директора музея возбуждено административное дело. Он привлечен к ответственности и будет оштрафован на 2 тыс. рублей, пишет Псковская лента новостей.