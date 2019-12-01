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Выставка памяти реставратора Саввы Ямщикова открылась в Изборске

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Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приглашает посетить выставку «Музей-друзей», посвященную 80-летию Саввы Ямщикова, известного реставратора и историка искусства. Он открыл жанр русского провинциального портрета XVIII–XIX веков, возродил к жизни имена забытых русских художников и иконописцев.

В залах усадьбы купца Белянина разместились картины — подарки Савве Ямщикову от друзей-художников, трогательные фотографии и вещи из семейного архива, а также картины из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск». Предметы для выставки музею-заповеднику передала знаменитая балерина Валентина Ганибалова, вдова Саввы Ямщикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

До 1,5 млн посетителей рассчитывает принять Псково-Изборский музей-заповедник в 2020 году. Об этом сообщил в октябре и.о. генерального директора учреждения Александр Голышев. По его словам, в течение 2018 года объекты музея посетили порядка 800 тыс. человек, в 2019-м ожидается примерно та же цифра.

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