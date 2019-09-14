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Частные музеи Псковской области приняли участие в московской выставке

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В Москве 7 и 8 сентября состоялась первая выставка «Частные музеи России. Самородки России», где было представлено около 120 негосударственных учреждений страны. Псковскую область представляли Музей истории Ледового побоища (Гдовский район) и Музей-заповедник родиноведения и этнографии «Чирская Крыница» (Псков).

Как сообщил «Псковской ленте новостей» директор по научной работе Музея истории Ледового побоища Владимир Потресов, их площадка располагалась в самом центре павильона. В экспозиции были представлены наиболее привлекательные и интересные в историческом плане материалы о Чудской битве 5 апреля 1242 года.

Выставка Музея-заповедника родиноведения и этнографии «Чирская Крыница» включала предметы быта, фотографии, семейные реликвии, рассказывающие о деятельности первой в России экологической организации, созданной в мае 1898 года Елизаветой Вагановой в селе Елисаветино Псковской губернии.

Как стало известно в июле, Псковский и Изборский музеи-заповедники официально зарегистрировали объединение в одно учреждение. Его возглавил советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

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