Частные музеи Псковской области приняли участие в московской выставке

В Москве 7 и 8 сентября состоялась первая выставка «Частные музеи России. Самородки России», где было представлено около 120 негосударственных учреждений страны. Псковскую область представляли Музей истории Ледового побоища (Гдовский район) и Музей-заповедник родиноведения и этнографии «Чирская Крыница» (Псков).

Как сообщил «Псковской ленте новостей» директор по научной работе Музея истории Ледового побоища Владимир Потресов, их площадка располагалась в самом центре павильона. В экспозиции были представлены наиболее привлекательные и интересные в историческом плане материалы о Чудской битве 5 апреля 1242 года.

Выставка Музея-заповедника родиноведения и этнографии «Чирская Крыница» включала предметы быта, фотографии, семейные реликвии, рассказывающие о деятельности первой в России экологической организации, созданной в мае 1898 года Елизаветой Вагановой в селе Елисаветино Псковской губернии.

Как стало известно в июле, Псковский и Изборский музеи-заповедники официально зарегистрировали объединение в одно учреждение. Его возглавил советник губернатора Псковской области Александр Голышев.